В Израиле заявляют, что нашли способ блокировки вируса-вымогателя Petya

Израильский исследователь в области компьютерной безопасности открыл метод, который блокирует доступ к вирусу Petya, обманывая его, сообщает в среду израильская газета "Гаарец".
"Когда вредоносный вирус начинает работать, он (вирус - ИФ) проверяет, не был ли он заражен этим же вирусом в прошлом. Это делается, чтобы избежать повторного шифрования данных", - заявил изданию эксперт Амит Серфер из компании Siibrizn Labs.
По его словам, в рамках этой проверки вирус ищет имя определенного файла в папке Windows": C:\windows\perfc.
По словам А.Серфера, если вирус Petya находит этот файл, то "решает", что компьютер уже был атакован, поэтому сразу прекращает действия. Таким образом, по его словам, добавление в компьютерные системы файла с таким названием может стать своеобразной "вакциной" от Petya.
В свою очередь, Би-Би-Си отмечает, что эксперты из других стран также сообщают об эффективности данного метода. Но при этом они подчеркивают, что такая защита ограждает компьютер от вмешательства вируса, но, тем не менее, он остается "носитетем" Petya и, следовательно, может передавать его другим пользователям.
Способа полного уничтожения вируса во всем киберпространстве специалисты пока не нашли.
Би-Би-Си констатирует, что для подавляющего большинства пользователей компьютерами использование обновленной версии Windows поможет избавиться от вызванных вирусом потенциальных проблем.
Во вторник компьютерный вирус Petya стал причиной сбоев работы в ряде компаний по всему миру. В десятку стран, которых чувствительнее всего затронул вирус, вошли Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.
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