В Испании, Британии и ФРГ арестовали шестерых подозреваемых в причастности к ИГ

Полиция арестовала шестерых человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" в Испании, Великобритании и Германии, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на заявление МВД Испании.
Согласно документу, четырех человек арестовали в Испании на Мальорке, еще одного - в ФРГ. Этот человек, по версии следствия, был связан с членами группировки в Испании и помогал им создавать видеозаписи, пропагандирующие деятельность боевиков ИГ. Другого подозреваемого в связях с ИГ арестовали в британском Бирмингеме по запросу испанской полиции.
МВД Испании не называет имена и национальную принадлежность задержанных.
АП отмечает, что расследование началось еще в 2015 году после обнаружения видео о вербовке и отправке мусульман, проживающих на территории Испании в Сирию. Полицейским удалось установить личность создателя видео. Им оказался некий имам, который также посещал Мальорку, где занимался созданием ячейки ИГ. Также АП сообщает, что личность этого мужчины была известна полицейским в других европейских странах, но им не удавалось его арестовать из-за того, что он часто менял место жительства.
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