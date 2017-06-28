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Дальнее зарубежье 28.06.2017 17:24

В Испании, Британии и ФРГ арестовали шестерых подозреваемых в причастности к ИГ

Полиция арестовала шестерых человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" в Испании, Великобритании и Германии, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на заявление МВД Испании.

Согласно документу, четырех человек арестовали в Испании на Мальорке, еще одного - в ФРГ. Этот человек, по версии следствия, был связан с членами группировки в Испании и помогал им создавать видеозаписи, пропагандирующие деятельность боевиков ИГ. Другого подозреваемого в связях с ИГ арестовали в британском Бирмингеме по запросу испанской полиции.

МВД Испании не называет имена и национальную принадлежность задержанных.

АП отмечает, что расследование началось еще в 2015 году после обнаружения видео о вербовке и отправке мусульман, проживающих на территории Испании в Сирию. Полицейским удалось установить личность создателя видео. Им оказался некий имам, который также посещал Мальорку, где занимался созданием ячейки ИГ. Также АП сообщает, что личность этого мужчины была известна полицейским в других европейских странах, но им не удавалось его арестовать из-за того, что он часто менял место жительства.

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Тэги: ЕВРОПА, АНТИТЕРРОР, АРЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]