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СНГ 28.06.2017 17:40

Шесть человек погибли и пятеро пострадали в ДТП в Дагестане - Минздрав

Шесть человек погибли, еще пятеро доставлены в больницу в результате ДТП в Дагестане, сообщили агентству "Интерфакс Юг" в пресс-службе Минздрава республики.

"Среди шести погибших в ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана трое детей. Пятерых пострадавших доставили в Центральную больницу города Избербаша. Среди пострадавших - двое детей", - сказал собеседник.

По его словам, двое из пострадавших в тяжелом состоянии, один из них - ребенок.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщилось, что в среду в результате ДТП близ села Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана, по предварительным данным, пять человек погибли и трое пострадали.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]