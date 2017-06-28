Шесть человек погибли и пятеро пострадали в ДТП в Дагестане - Минздрав

Шесть человек погибли, еще пятеро доставлены в больницу в результате ДТП в Дагестане, сообщили агентству "Интерфакс Юг" в пресс-службе Минздрава республики.

"Среди шести погибших в ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана трое детей. Пятерых пострадавших доставили в Центральную больницу города Избербаша. Среди пострадавших - двое детей", - сказал собеседник.

По его словам, двое из пострадавших в тяжелом состоянии, один из них - ребенок.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщилось, что в среду в результате ДТП близ села Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана, по предварительным данным, пять человек погибли и трое пострадали.