Венгрия предложит ЕС дать Таджикистану 100 млн евро на усиление охраны границы с Афганистаном

Будапешт инициирует финансовую помощь Европейского союза Таджикистану для укрепления таджикско-афганской границы, сообщил министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Выступая в среду в Душанбе на брифинге по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, П.Сийярто заявил, что Венгрия высоко ценит усилия республики в деле защиты таджикско-афганской границы.
"Защищая ее, Таджикистан защищает евразийский и европейский регион. Сдерживание терроризма, религиозного экстремизма и незаконного оборота наркотиков на таджикско-афганской границе в значительной мере содействует безопасности в Европе. Мы намерены инициировать финансовую помощь Таджикистану Европейским союзом в размере 100 млн евро для укрепления таджикско-афганской границы", - сказал он.
По словам П.Сийярто, Венгрию и Таджикистан также связывают вопросы водного хозяйства, президенты двух стран являются инициаторами решения водных проблем в рамках ООН.
"Таджикистан обладает огромными запасами воды, половина водных запасов Азии находится в вашей стране. Венгрия намерена оказать содействие в предоставлении технологии для освоения этих ресурсов. Мы создали кредитную линию в размере 38 млн евро для обучения 20 таджикских специалистов в вузах Венгрии в области водного хозяйства", - сказал министр.
Он напомнил, что с 1 июля Венгрия будет председательствовать в Вышеградской четверке (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия). "В этот период мы намерены наладить более тесные отношения между странами Центральной Европы и Центральной Азии. Сегодня я получил поддержку президента Таджикистана Эмомали Рахмона для осуществления этих планов", - отметил П.Сийярто.
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