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Дальнее зарубежье 28.06.2017 17:59

Венгрия предложит ЕС дать Таджикистану 100 млн евро на усиление охраны границы с Афганистаном

Будапешт инициирует финансовую помощь Европейского союза Таджикистану для укрепления таджикско-афганской границы, сообщил министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Выступая в среду в Душанбе на брифинге по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, П.Сийярто заявил, что Венгрия высоко ценит усилия республики в деле защиты таджикско-афганской границы.

"Защищая ее, Таджикистан защищает евразийский и европейский регион. Сдерживание терроризма, религиозного экстремизма и незаконного оборота наркотиков на таджикско-афганской границе в значительной мере содействует безопасности в Европе. Мы намерены инициировать финансовую помощь Таджикистану Европейским союзом в размере 100 млн евро для укрепления таджикско-афганской границы", - сказал он.

По словам П.Сийярто, Венгрию и Таджикистан также связывают вопросы водного хозяйства, президенты двух стран являются инициаторами решения водных проблем в рамках ООН.

"Таджикистан обладает огромными запасами воды, половина водных запасов Азии находится в вашей стране. Венгрия намерена оказать содействие в предоставлении технологии для освоения этих ресурсов. Мы создали кредитную линию в размере 38 млн евро для обучения 20 таджикских специалистов в вузах Венгрии в области водного хозяйства", - сказал министр.

Он напомнил, что с 1 июля Венгрия будет председательствовать в Вышеградской четверке (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия). "В этот период мы намерены наладить более тесные отношения между странами Центральной Европы и Центральной Азии. Сегодня я получил поддержку президента Таджикистана Эмомали Рахмона для осуществления этих планов", - отметил П.Сийярто.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ВЕНГРИЯ, АФГАНИСТАН, ГРАНИЦА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]