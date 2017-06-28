Польские компании готовы участвовать в диверсификации азербайджанской экономики – премьер-министр

Польские компании готовы участвовать в диверсификации экономики Азербайджана, заявила премьер-министр Польши Беата Шидло.
«Польша заинтересована в росте взаимного товарооборота с Азербайджаном и поддерживает усилия Баку по диверсификации азербайджанской экономики. Польские компании готовы активно участвовать в этом направлении», - подчеркнула Б.Шидло на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы государства.
Высоко оценивая играемую Азербайджаном роль в регионе, она отметила готовность Варшавы поддерживать усилия Баку по расширению сотрудничества с Европейским Союзом.
Б.Шидло подчеркнула значение подписанных в ходе официального визита И.Алиева в Польшу соглашений, отметив, что они еще больше укрепят договорно-правовую базу сотрудничества между государствами.
Премьер также отметила вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы.
В свою очередь, И.Алиев отметил успешное развитие двусторонних азербайджано-польских отношений и поздравил премьер-министра с избранием Польши непостоянным членом Совета безопасности ООН.
Президент отметил интерес Азербайджана к расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Польшей и наличие широкого потенциала для этого.
На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам двустороннего сотрудничества в транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической и других областях.
Р.Бабаев
Глава SOCAR и премьер Грузии обсудили вопросы сотрудничества
Президент Алиев приглашает Польшу к сотрудничеству в транспортной и энергетической сферах
Польша заинтересована в прямом железнодорожном сообщении с Азербайджаном – Дуда
Макларен заявляет о более чем 150 подозрительных допинг-пробах футболистов РФ
Пять сотрудников SOCAR получили травмы при проведении сейсмических разведочных работ на море
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
В Дамаске сообщают о гибели более 40 мирных жителей при ударе коалиции по деревне в провинции Дейр-эз-Зор
Трамп второй день подряд обвиняет американские СМИ в публикации "фейков"
Сербия будет стремиться к сбалансированному внешнеполитическому курсу, хорошим отношениям с РФ, КНР и США - кандидат в премьеры Брнабич
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»