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Внешняя политика 28.06.2017 17:20

Польские компании готовы участвовать в диверсификации азербайджанской экономики – премьер-министр

Польские компании готовы участвовать в диверсификации экономики Азербайджана, заявила премьер-министр Польши Беата Шидло.

«Польша заинтересована в росте взаимного товарооборота с Азербайджаном и поддерживает усилия Баку по диверсификации азербайджанской экономики. Польские компании готовы активно участвовать в этом направлении», - подчеркнула Б.Шидло на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы государства.

Высоко оценивая играемую Азербайджаном роль в регионе, она отметила готовность Варшавы поддерживать усилия Баку по расширению сотрудничества с Европейским Союзом.

Б.Шидло подчеркнула значение подписанных в ходе официального визита И.Алиева в Польшу соглашений, отметив, что они еще больше укрепят договорно-правовую базу сотрудничества между государствами.

Премьер также отметила вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы.

В свою очередь, И.Алиев отметил успешное развитие двусторонних азербайджано-польских отношений и поздравил премьер-министра с избранием Польши непостоянным членом Совета безопасности ООН.

Президент отметил интерес Азербайджана к расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Польшей и наличие широкого потенциала для этого.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам двустороннего сотрудничества в транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической и других областях.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]