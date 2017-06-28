Тесты на пожароопасность провалили 120 высоток в Англии

В Англии 120 высоток не прошли тесты на противопожарную безопасность в рамках масштабной проверки после пожара в Grenfell Tower в Лондоне, цитирует телеканал "Скай ньюс" заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Т.Мэй, выступая в парламенте, подтвердила, что образцы облицовки зданий во всех 37 муниципалитетах, где проводилась проверка, содержали пожароопасные материалы.

В конце прошлой недели более 4 тыс. жителей были эвакуированы из соображений пожарной безопасности, после чего стало известно, что 27 высоток не прошли тесты на безопасность.

Ранее в этом месяце в жилой высотке в Лондоне произошел пожар, жертвами которого стали 79 человек.