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Дальнее зарубежье 28.06.2017 18:17

Тесты на пожароопасность провалили 120 высоток в Англии

В Англии 120 высоток не прошли тесты на противопожарную безопасность в рамках масштабной проверки после пожара в Grenfell Tower в Лондоне, цитирует телеканал "Скай ньюс" заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Т.Мэй, выступая в парламенте, подтвердила, что образцы облицовки зданий во всех 37 муниципалитетах, где проводилась проверка, содержали пожароопасные материалы.

В конце прошлой недели более 4 тыс. жителей были эвакуированы из соображений пожарной безопасности, после чего стало известно, что 27 высоток не прошли тесты на безопасность.

Ранее в этом месяце в жилой высотке в Лондоне произошел пожар, жертвами которого стали 79 человек.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫСОТКИ, ПОЖАРООПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]