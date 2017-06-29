Киргизские активисты требуют вернуть в паспорта графу о национальности

Киргизское "Объединение национал-патриотических сил" через Конституционную палату требует вернуть в паспорта графу о национальности граждан.
Как сообщил в четверг "Интерфаксу" лидер движения Кадыр Кошалиев, члены "Объединения национал-патриотических сил" обратились в Конституционную палату Киргизии с заявлением, где содержится требование признать неконституционным постановление правительства республики, отменившего включение графы о национальности в новые биометрические паспорта граждан Киргизии, так называемые ID - карты, которые начали выдавать этой весной.
Собеседник агентства сообщил, что в "Объединении национал-патриотических сил" убеждены в том, что отмена графы о национальности в ID-картах помимо Конституции также нарушает права граждан республики.
К.Кошалиев добавил, что в течение мая объединение проводило курултаи во всех регионах Киргизии с требованием вернуть графу "национальность" в паспорта и выдвинуло соответствующее требование к правительству, дав ему месяц на решение вопроса.
"Но правительство оставило наше требование без внимания, поэтому мы через Конституционную палату будем добиваться возвращения графы о национальности в паспорта", - сказал К.Кошалиев.
В Киргизии с середины мая начали выдавать новые биометрические паспорта, где информация о национальности граждан хранится в чипе и не отображена на карте. При обсуждении внедрения данного новшества ряд организаций и политиков выступили против упразднения графы о национальности в паспорте, заявив, что это ущемляет права граждан и может привести к обесцениванию самого понятия национальной принадлежности граждан Киргизии.
Власти Киргизии заявили ранее, что отсутствие графы "национальность" в паспортах должно привести к формированию общегражданской идентичности, чтобы каждый гражданин осознавал себя как "Кыргыз жараны" или "Киргизский гражданин".
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