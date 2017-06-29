Столтенберг приветствует инициативу Финляндии по улучшению ситуации с безопасностью над Балтикой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг выразил поддержку инициативе Хельсинки по улучшению безопасности в небе над Балтийским регионом.
"Мы сосредоточены на том, как мы можем улучшить безопасность полетов в районе Балтийского моря. Мы приветствуем инициативу, принятую Финляндией по созыву встреч (экспертов по данной теме - ИФ)", - заявил он журналистам в четверг в преддверии встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.
Й.Столтенберг также отметил роль в рамках финской инициативы экспертов из Швеции, Финляндии, стран Балтики, НАТО и некоторых других организаций и стран, "работающих над тем, как можно развить, поддержать или улучшить безопасность полетов над Балтийским регионом, что включает вопросы, связанные с использованием транспондеров", а также поведения в ситуации, когда в воздухе становится больше перехватов и учений.
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