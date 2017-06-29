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Дальнее зарубежье 29.06.2017 12:14

Столтенберг приветствует инициативу Финляндии по улучшению ситуации с безопасностью над Балтикой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг выразил поддержку инициативе Хельсинки по улучшению безопасности в небе над Балтийским регионом.

"Мы сосредоточены на том, как мы можем улучшить безопасность полетов в районе Балтийского моря. Мы приветствуем инициативу, принятую Финляндией по созыву встреч (экспертов по данной теме - ИФ)", - заявил он журналистам в четверг в преддверии встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.

Й.Столтенберг также отметил роль в рамках финской инициативы экспертов из Швеции, Финляндии, стран Балтики, НАТО и некоторых других организаций и стран, "работающих над тем, как можно развить, поддержать или улучшить безопасность полетов над Балтийским регионом, что включает вопросы, связанные с использованием транспондеров", а также поведения в ситуации, когда в воздухе становится больше перехватов и учений.

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Тэги: НАТО, ФИНЛЯНДИЯ, БАЛТИКА, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]