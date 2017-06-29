Президент РФ и глава МИД ФРГ встретятся в четверг - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин в четверг в Москве примет главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Да, он его примет сегодня", - сказал Ю.Ушаков журналистам в четверг в Москве.
Как сообщалось, накануне З.Габриэль, который находится в РФ, провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
РФ поставила Азербайджану 12 комплексов ПТРК «Хризантема-С» - СМИ
Сайт ЦИК Казахстана в день выборов в сенат подвергся кибератаке
Посольство Румынии в Азербайджане до 11 августа приостановит оказание консульских услуг
SOCAR начала бурение новой скважины на Западном Абшероне
Топ-менеджеры нефтяной отрасли сомневаются в ребалансировке рынка раньше середины 2018г
SOCAR получила разрешение на поставки природного газа в Украине
ГТК Азербайджана предотвратил контрабандный вывоз из страны инвалюты на $30 тыс.
Бакинский зоопарк будет реконструирован
Один из сотрудников SOCAR, пострадавших при разведочных работах на море, остается в реанимации - Минздрав
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»