Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9408 RUR   0.0288 GBR   2.2052 TRY   0.4854

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 24° 32° 1 Июл 23° 31° 2 Июл 24° 35°

СНГ 29.06.2017 12:27

Президент РФ и глава МИД ФРГ встретятся в четверг - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин в четверг в Москве примет главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Да, он его примет сегодня", - сказал Ю.Ушаков журналистам в четверг в Москве.

Как сообщалось, накануне З.Габриэль, который находится в РФ, провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ФРГ, МИД


Похожие новости


Путин наградил президента Туркменистана орденом Александра Невского Эрдоган заявляет об особом значении "Турецкого потока" для отношений Москвы и Анкары Подавляющему большинству россиян интересна "прямая линия" с президентом, они считают ее нужной - опрос Президент РФ на "полях" G20 проведет встречи с коллегами из Франции и Южной Кореи Почти половина инвестиций в Армению приходится на Россию - Саргсян Путин и прибывающий в Россию президент Бразилии обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]