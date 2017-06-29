Президент РФ и глава МИД ФРГ встретятся в четверг - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин в четверг в Москве примет главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Да, он его примет сегодня", - сказал Ю.Ушаков журналистам в четверг в Москве.

Как сообщалось, накануне З.Габриэль, который находится в РФ, провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.