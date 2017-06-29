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СНГ 29.06.2017 13:01

"Лаборатория Касперского" отвергает обвинения в связях с Кремлем

"Лаборатория Касперского" считает выдвинутые в адрес компании обвинения в связях с российскими властными структурами неприемлемыми и голословными.

"Лаборатория Касперского" считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкреплённые никакими фактами. "Лаборатория Касперского" готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как компания абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе компании.

В пресс-службе подчеркнули, что "Лаборатория Касперского" является частной компанией и не имеет политических связей ни с одним из государств мира.

"Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа. "Лаборатория Касперского" уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что сенатор-демократ Джин Шахин рекомендовала внести в проект военного бюджета, принятого профильным комитетом сената, поправку, запрещающую использование продуктов "Лаборатории Касперского" в армейских структурах. По ее мнению, изложенному в заявлении, "связи Лаборатории Касперского с Кремлем вызывают серьезные опасения".

Накануне ФБР, по данным американских СМИ, опросила нескольких сотрудников Лаборатории, работающих в США, однако, как утверждается в сообщениях, нет свидетельств того, что эти опросы связаны с проводимым расследованием так называемого "российского следа" в президентских выборах.

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Тэги: РОССИЯ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, КАСПЕРСКИЙ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]