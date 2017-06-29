"Лаборатория Касперского" отвергает обвинения в связях с Кремлем

"Лаборатория Касперского" считает выдвинутые в адрес компании обвинения в связях с российскими властными структурами неприемлемыми и голословными.
"Лаборатория Касперского" считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкреплённые никакими фактами. "Лаборатория Касперского" готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как компания абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе компании.
В пресс-службе подчеркнули, что "Лаборатория Касперского" является частной компанией и не имеет политических связей ни с одним из государств мира.
"Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа. "Лаборатория Касперского" уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что сенатор-демократ Джин Шахин рекомендовала внести в проект военного бюджета, принятого профильным комитетом сената, поправку, запрещающую использование продуктов "Лаборатории Касперского" в армейских структурах. По ее мнению, изложенному в заявлении, "связи Лаборатории Касперского с Кремлем вызывают серьезные опасения".
Накануне ФБР, по данным американских СМИ, опросила нескольких сотрудников Лаборатории, работающих в США, однако, как утверждается в сообщениях, нет свидетельств того, что эти опросы связаны с проводимым расследованием так называемого "российского следа" в президентских выборах.
РФ поставила Азербайджану 12 комплексов ПТРК «Хризантема-С» - СМИ
Сайт ЦИК Казахстана в день выборов в сенат подвергся кибератаке
Посольство Румынии в Азербайджане до 11 августа приостановит оказание консульских услуг
SOCAR начала бурение новой скважины на Западном Абшероне
Топ-менеджеры нефтяной отрасли сомневаются в ребалансировке рынка раньше середины 2018г
SOCAR получила разрешение на поставки природного газа в Украине
ГТК Азербайджана предотвратил контрабандный вывоз из страны инвалюты на $30 тыс.
Бакинский зоопарк будет реконструирован
Один из сотрудников SOCAR, пострадавших при разведочных работах на море, остается в реанимации - Минздрав
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»