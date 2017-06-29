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29.06.2017 13:17

Сайт ЦИК Казахстана в день выборов в сенат подвергся кибератаке

Интернет-ресурс Центральной избирательной комиссии Казахстана в день голосования на выборах в сенат (верхнюю палату) парламента подвергся хакерской атаке, говорится в сообщении ЦИК, распространенном в четверг.

"После обнаружения инцидента специалисты технической службы Центризбиркома своевременно среагировали на атаку. Были предприняты все необходимые меры по блокировке попытки взлома", - отмечается в сообщении.

В ЦИК подчеркнули, что "на данный момент сайт находится в безопасности".

"Как стало известно, IP-адрес злоумышленников был зарегистрирован в одной из европейских стран. Информация была передана в соответствующие государственные органы", - отмечается в сообщении.

Выборы в сенат парламента Казахстана состоялись в минувшую среду. Впервые на выборах в сенат была применена электронная регистрация выборщиков с подведением предварительных итогов выборов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЦИК, КИБЕРАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]