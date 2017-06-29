Сайт ЦИК Казахстана в день выборов в сенат подвергся кибератаке

Интернет-ресурс Центральной избирательной комиссии Казахстана в день голосования на выборах в сенат (верхнюю палату) парламента подвергся хакерской атаке, говорится в сообщении ЦИК, распространенном в четверг.

"После обнаружения инцидента специалисты технической службы Центризбиркома своевременно среагировали на атаку. Были предприняты все необходимые меры по блокировке попытки взлома", - отмечается в сообщении.

В ЦИК подчеркнули, что "на данный момент сайт находится в безопасности".

"Как стало известно, IP-адрес злоумышленников был зарегистрирован в одной из европейских стран. Информация была передана в соответствующие государственные органы", - отмечается в сообщении.

Выборы в сенат парламента Казахстана состоялись в минувшую среду. Впервые на выборах в сенат была применена электронная регистрация выборщиков с подведением предварительных итогов выборов.