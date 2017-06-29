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СНГ 29.06.2017 13:29

Россия и Индонезия ведут переговоры о поставках российских подлодок "Варшавянка"

РФ и Индонезия продолжают обсуждение контракта на поставку подводных лодок проекта 636, сообщили в ФСВТС России.

"С Индонезией ведутся переговоры по поставке подводных лодок проекта 636. Однако о конкретных параметрах контракта на данном этапе говорить пока преждевременно", - сообщила "Интерфаксу-АВН" в четверг официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева на Международном военно-морском салоне.

Ранее подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" производства "Адмиралтейских верфей" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приобрели Вьетнам и Алжир. В экспортном варианте подводные лодки этого проекта оснащаются ракетным комплексом Club-S

Подлодки проекта "Варшавянка" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, СУБМАРИНЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]