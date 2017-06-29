РФ и Индонезия продолжают обсуждение контракта на поставку подводных лодок проекта 636, сообщили в ФСВТС России.

"С Индонезией ведутся переговоры по поставке подводных лодок проекта 636. Однако о конкретных параметрах контракта на данном этапе говорить пока преждевременно", - сообщила "Интерфаксу-АВН" в четверг официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева на Международном военно-морском салоне.

Ранее подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" производства "Адмиралтейских верфей" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приобрели Вьетнам и Алжир. В экспортном варианте подводные лодки этого проекта оснащаются ракетным комплексом Club-S

Подлодки проекта "Варшавянка" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека.