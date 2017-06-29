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Дальнее зарубежье 29.06.2017 13:33

Тиллерсон вспылил в Белом доме и устроил скандал из-за проблем с утверждением заместителей - газета

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, известный своим спокойствием и выдержкой, закатил скандал в Белом доме из-за проблем, связанных с утверждением его заместителей, сообщило издание "Политико" со ссылкой на источники, которые наблюдали эту сцену.

Под горячую руку американского госсекретарь попал глава кадрового управления Джонни де Стефано за то, что он мешает утверждению предлагаемых Р.Тиллерсоном кандидатур на пост своих заместителей.

Кроме того, Р.Тиллерсон вспылил из-за утечек из Белого дома, которые по его словам портят ему репутацию.

Госсекретарь США также высказал Дж.де Стефано, что он не хочет, чтобы тот "имел какое-либо отношение к утверждению кадров". Он также заявил ему, что "любой справится лучше" с назначением сотрудников в его департаменте, а также напомнил, что президент Дональд Трамп пообещал ему полную свободу в вопросе назначения замов.

Как отмечает "Политико", этот эпизод настолько ошеломил других сотрудников администрации Белого дома, присутствовавших при этом инциденте, что все немедленно смолкли.

В тот момент в комнате находились руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас, советник Д.Трампа Джаред Кушнер и глава аппарата госсекретаря Маргарет Петерлин.

Согласно "Политико", после того как госсекретарь США покинул Белый дом, Дж.Кушнер подошел к М.Петерлин и назвал вспышку Р.Тиллерсона совершенно непрофессиональной.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КАДРЫ, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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