В ОНФ планируют реализовать программу по оздоровлению Волги

Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен добиться запуска программы оздоровления реки Волга и реализации закона о наилучших доступных технологиях, который позволит очистить воздух в городах, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

"Сегодня проблемы Волги просто "кричат". Ими десятки лет никто не занимался, дальше уже просто невозможно закрывать глаза. Было поручение президента заняться экологией реки, запустить программу ее оздоровления. Но до сих пор ничего не сделано", - сказала О.Тимофеева, открывая межрегиональную экологическую конференцию ОНФ в Приволжском и Уральском федеральных округах.

По ее словам, другая острая проблема региона заключается в том, что в крупных промышленных городах Урала "нечем дышать", так как бизнес-структуры блокируют выполнение закона о наилучших доступных технологиях.

"Мы видим саботаж в отношении этого закона, а, значит, воздух в городах еще долго будет отравлен. Наша экологическая конференция как раз и нужна для того, чтобы честно назвать вещи своими именами. Мы будем заставлять чиновников принимать меры", - отметила сопредседатель ЦШ ОНФ.

В свою очередь, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отметил, что итоги и предложения экологической конференции станут основой доклада Народного фронта президенту России Владимиру Путину. "В конце 2017 г. ОНФ проведет итоговую экологическую конференцию", - добавил В.Гутенев.

Межрегиональная экологическая конференция ОНФ в Приволжском и Уральском федеральных округах открылась в Кирове в четверг.

В мероприятии принимают участие гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам экологии, представители профильных министерств и ведомств, журналисты.

Основными темами конференции станут проблемы санитарного состояния регионов и реформы обращения с отходами, загрязнения рек и застройки береговых линий, негативного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду, а также формирования "зеленых щитов" вокруг городов Поволжья и Урала.