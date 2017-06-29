Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9408 RUR   0.0288 GBR   2.2052 TRY   0.4854

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 24° 32° 1 Июл 23° 31° 2 Июл 24° 35°

Регион 29.06.2017 12:07

На границе Армении и Турции зафиксированы подземные толчки

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло утром в четверг в приграничной зоне Армении и Турции.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, толчки были зарегистрированы в 10:42 по ереванскому времени .

Эпицентр землетрясения находился в 15 км к северу от села Арагацаван в приграничной зоне. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла по шкале МСК-64, отметили в МЧС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


Похожие новости


Россия поддержит усилия Армении и Турции по нормализации отношений - Лавров Министр обороны Армении рассматривает российскую военную базу России в Гюмри как ответ на возможные угрозы в регионе со стороны Турции Турецко-армянская граница будет закрытой пока оккупированы азербайджанские земли – посол Турции в Баку Турция не откроет границ с Арменией – турецкий посол в Баку Анкара и Баку совместно примут решение об открытии границ с Арменией – посол Турции В урегулировании карабахского конфликта пора переходить от слов к делу – премьер Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]