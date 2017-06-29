На границе Армении и Турции зафиксированы подземные толчки

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло утром в четверг в приграничной зоне Армении и Турции.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, толчки были зарегистрированы в 10:42 по ереванскому времени .

Эпицентр землетрясения находился в 15 км к северу от села Арагацаван в приграничной зоне. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла по шкале МСК-64, отметили в МЧС.