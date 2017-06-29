Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9408 RUR   0.0288 GBR   2.2052 TRY   0.4854

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 24° 32° 1 Июл 23° 31° 2 Июл 24° 35°

Дальнее зарубежье 29.06.2017 12:10

В США установили новые правила выдачи виз гражданам шести мусульманских стран

Администрация американского президента Дональда Трампа ввела новые правила выдачи виз для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП) со ссылкой на полученный документ из госдепа США.

По его данным, теперь для получения визы граждане этих стран должны будут подтвердить, что у них имеются семейные или деловые связи в США. Отмечается, что у желающих получить визу должны проживать на территории США близкие родственники - родители, супруги, дети, братья или сестры.

Кроме того, в документе говорится, что новые визовые правила будут касаться и всех беженцев.

Однако, несмотря на изменения требований, ранее выданные визы аннулироваться не будут.

АП отмечает, что новые правила были разосланы в американские посольства и консульства.

В понедельник Верховный суд США постановил восстановить запрет на въезд в страну для некоторых категорий иностранцев, принятый ранее Д.Трампом, но оспоренный в судах более низкой инстанции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВИЗА, ТРЕБОВАНИЯ, УЖЕСТОЧЕНИЕ


Похожие новости


США не меняли визовый режим для граждан Азербайджана – посольство в Баку Бывшему послу США в РФ не дали визу в Иран Митт Ромни раскритиковал администрацию Обамы за то, что дочь Рауля Кастро смогла получить визу в США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]