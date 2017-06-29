В США установили новые правила выдачи виз гражданам шести мусульманских стран

Администрация американского президента Дональда Трампа ввела новые правила выдачи виз для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП) со ссылкой на полученный документ из госдепа США.

По его данным, теперь для получения визы граждане этих стран должны будут подтвердить, что у них имеются семейные или деловые связи в США. Отмечается, что у желающих получить визу должны проживать на территории США близкие родственники - родители, супруги, дети, братья или сестры.

Кроме того, в документе говорится, что новые визовые правила будут касаться и всех беженцев.

Однако, несмотря на изменения требований, ранее выданные визы аннулироваться не будут.

АП отмечает, что новые правила были разосланы в американские посольства и консульства.

В понедельник Верховный суд США постановил восстановить запрет на въезд в страну для некоторых категорий иностранцев, принятый ранее Д.Трампом, но оспоренный в судах более низкой инстанции.