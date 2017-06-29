AzerGold в июне продала золота и серебра на $20 млн

ЗАО «AzerGold» в июне 2017 года выручило $20,905 млн (35,6 млн манатов) от продажи золота и серебра на мировых рынках, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"В июне AzerGold продало 16,3 тыс. унций золота и 22,2 тыс. унций серебра. Выручка от их продажи составила $20,905 млн (35,6 млн манатов)", - отметили в компании.

Данное золото и серебро были добыты с месторождения Човдар.

Как сообщалось ранее, в мае 2017 года AzerGold от продажи золота и серебра выручило около 35 млн манатов.

AzerGold в текущем году планирует продать 70 тыс. унций золота и 90 тыс. унций серебра. Выручка от их продажи ожидается более $85 млн (около 145 млн манатов).

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

В 2016 году «AzerGold» завершил процесс получения лицензий и разрешений, необходимых для ведения деятельности на рудных месторождениях. В частности, 23 декабря 2016 года общество получило лицензию на ведение горнорудных работ и на бурение.

Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценены в 44,61 тонн золота и 164,25 тонны серебра.

А.Азизов