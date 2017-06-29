AzerGold в июне продала золота и серебра на $20 млн

ЗАО «AzerGold» в июне 2017 года выручило $20,905 млн (35,6 млн манатов) от продажи золота и серебра на мировых рынках, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
"В июне AzerGold продало 16,3 тыс. унций золота и 22,2 тыс. унций серебра. Выручка от их продажи составила $20,905 млн (35,6 млн манатов)", - отметили в компании.
Данное золото и серебро были добыты с месторождения Човдар.
Как сообщалось ранее, в мае 2017 года AzerGold от продажи золота и серебра выручило около 35 млн манатов.
AzerGold в текущем году планирует продать 70 тыс. унций золота и 90 тыс. унций серебра. Выручка от их продажи ожидается более $85 млн (около 145 млн манатов).
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
В 2016 году «AzerGold» завершил процесс получения лицензий и разрешений, необходимых для ведения деятельности на рудных месторождениях. В частности, 23 декабря 2016 года общество получило лицензию на ведение горнорудных работ и на бурение.
Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценены в 44,61 тонн золота и 164,25 тонны серебра.
А.Азизов
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