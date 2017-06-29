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Дальнее зарубежье 29.06.2017 14:02

Меркель заявляет о настрое ЕС следовать Парижскому климатическому соглашению, несмотря на выход из него США

После выхода США из Парижского соглашения по климату ЕС настроен более решительно, чем когда либо, в отношении проблемы изменения климата, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Парижское соглашение необратимо и не подлежит обсуждению", - сказала А.Меркель в бундестаге.

Она подчеркнула, что Евросоюз остается приверженным полному осуществлению соглашения.

Ранее президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало повсеместную критику в мире.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, КЛИМАТ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]