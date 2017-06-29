Меркель заявляет о настрое ЕС следовать Парижскому климатическому соглашению, несмотря на выход из него США

После выхода США из Парижского соглашения по климату ЕС настроен более решительно, чем когда либо, в отношении проблемы изменения климата, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Парижское соглашение необратимо и не подлежит обсуждению", - сказала А.Меркель в бундестаге.
Она подчеркнула, что Евросоюз остается приверженным полному осуществлению соглашения.
Ранее президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало повсеместную критику в мире.
Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.
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