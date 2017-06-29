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Дальнее зарубежье 29.06.2017 14:16

Обвиняемый в коррупции президент Бразилии сменил генпрокурора

Президент Бразилии Мишел Темер одобрил кандидатуру Ракел Додж на должность генерального прокурора страны, которая сменит на этом посту Родригу Жанота, сообщает в четверг газета "Жорнал ду Бразил".

Она приступит к исполнению своих обязанностей с 17 сентября этого года. Она станет первой женщиной в истории Бразилии, которая займет этот пост.

Президент выбрал ее кандидатуру, несмотря на то, что она получила меньше голосов от правового сообщества страны. Ее конкурентом за место генпрокурора выступил судья Николау Дину, который близок к нынешнему генпрокурору Р.Жантоу.

Как отмечает издание, Н.Дину также в числе двух других судей голосовал за отставку М.Темера с поста президента в ходе слушаний о нарушениях финансирования президентской кампании 2014 года в Верховном избирательном суде.

В настоящее время в Бразилии проходят несколько расследований коррупционных скандалов, с которыми так или иначе связана фигура президента.

На этой неделе генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот выдвинул против президента обвинения во взяточничестве. М.Темер, как подозревает прокуратура, получил деньги от руководителей крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия JBS.

Глава государства отверг эти обвинения, назвав их фантастикой.

Начнет ли суд процесс против него, будет решено по итогам голосования в палате депутатов страны.

Также М.Темер является фигурантом другого расследования по делу о коррупции, в связи с которым следователи направили президенту 84 вопроса. Эти вопросы касаются, в основном, аудиозаписи, согласно которой М.Темер в разговоре с топ-менеджером JBS Жоэсли Батистой разрешил дать взятку экс-депутату и экс-спикеру палаты депутатов Бразилии (нижняя палата парламента - ИФ) Эдуарду Кунье, а также его отношений и встреч с другими депутатами, предпринимателями и бизнесменами. Однако глава государства отказался направлять ответы на данные вопросы.

Кроме того, в начале июня Верховный избирательный суд Бразилии признал невиновными М.Темера и бывшего президента Дилму Русеф в нарушениях при финансировании президентской предвыборной кампании 2014 года. Д.Русеф и М.Темера обвиняли в злоупотреблении политической и экономической властью перед выборами.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНПРОКУРОР


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