Правительство Эстонии утвердило программу председательства в Совете ЕС

Кабинет министров Эстонии на заседании в четверг утвердил программу председательства в Совете Европейского союза.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, за основу программы взяты приоритеты Эстонии во время председательства в ЕС, вытекающие из стратегии Совета ЕС.

"Главной задачей Эстонии как председателя является сохранение единства Европейского союза", отмечается в программе.

Четырьмя главными приоритетами Эстонии объявлены: открытая Европа с инновационной экономикой; безопасная и защищенная Европа; цифровая Европа и свободное движение данных; вовлекающая и устойчивая Европа.

Эстония считает, что сильная экономика базируется на инновационной и открытой экономической модели и поддерживается информационным обществом и свободным передвижением данных.

Основой общественного и экономического успеха Европейского союза должны быть люди и ценные природные ресурсы. Эстония желает во время своего председательства внести вклад в решение проблем граждан и предложить конкретные и современные решения для обеспечения защищенности и безопасности Европы, сообщает правительство.