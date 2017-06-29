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Дальнее зарубежье 29.06.2017 14:25

Правительство Эстонии утвердило программу председательства в Совете ЕС

Кабинет министров Эстонии на заседании в четверг утвердил программу председательства в Совете Европейского союза.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, за основу программы взяты приоритеты Эстонии во время председательства в ЕС, вытекающие из стратегии Совета ЕС.

"Главной задачей Эстонии как председателя является сохранение единства Европейского союза", отмечается в программе.

Четырьмя главными приоритетами Эстонии объявлены: открытая Европа с инновационной экономикой; безопасная и защищенная Европа; цифровая Европа и свободное движение данных; вовлекающая и устойчивая Европа.

Эстония считает, что сильная экономика базируется на инновационной и открытой экономической модели и поддерживается информационным обществом и свободным передвижением данных.

Основой общественного и экономического успеха Европейского союза должны быть люди и ценные природные ресурсы. Эстония желает во время своего председательства внести вклад в решение проблем граждан и предложить конкретные и современные решения для обеспечения защищенности и безопасности Европы, сообщает правительство.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЕС, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]