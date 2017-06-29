Правительство Эстонии утвердило программу председательства в Совете ЕС

Кабинет министров Эстонии на заседании в четверг утвердил программу председательства в Совете Европейского союза.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, за основу программы взяты приоритеты Эстонии во время председательства в ЕС, вытекающие из стратегии Совета ЕС.
"Главной задачей Эстонии как председателя является сохранение единства Европейского союза", отмечается в программе.
Четырьмя главными приоритетами Эстонии объявлены: открытая Европа с инновационной экономикой; безопасная и защищенная Европа; цифровая Европа и свободное движение данных; вовлекающая и устойчивая Европа.
Эстония считает, что сильная экономика базируется на инновационной и открытой экономической модели и поддерживается информационным обществом и свободным передвижением данных.
Основой общественного и экономического успеха Европейского союза должны быть люди и ценные природные ресурсы. Эстония желает во время своего председательства внести вклад в решение проблем граждан и предложить конкретные и современные решения для обеспечения защищенности и безопасности Европы, сообщает правительство.
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