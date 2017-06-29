Минобразования продолжит процесс оптимизации в предприятиях сферы образования - министр

Процесс оптимизации в предприятиях сферы образования будет продолжен, заявил министр образования Микаил Джаббаров.

"Деятельность части профессиональных учебных заведений уже оптимизирована, на их базе созданы профессиональные учебные центры с более широкими возможностями", - сказал М.Джаббаров журналистам в четверг.

По его словам, основной целью данных мер является повышение качества образования.

Министр добавил, что в настоящее время идет процесс создания новой структуры управления в вузах республики. "В каждом университете создается новая структура управления. Цель этих мер – создание конкурентоспособных университетов, где будет реализован потенциал педагогов и студентов", - отметил он.

А.Азизов