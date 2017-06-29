Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9408 RUR   0.0288 GBR   2.2052 TRY   0.4854

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 24° 32° 1 Июл 23° 31° 2 Июл 24° 35°

Наука и образование 29.06.2017 12:28

Минобразования продолжит процесс оптимизации в предприятиях сферы образования - министр

Процесс оптимизации в предприятиях сферы образования будет продолжен, заявил министр образования Микаил Джаббаров.

"Деятельность части профессиональных учебных заведений уже оптимизирована, на их базе созданы профессиональные учебные центры с более широкими возможностями", - сказал М.Джаббаров журналистам в четверг.

По его словам, основной целью данных мер является повышение качества образования.

Министр добавил, что в настоящее время идет процесс создания новой структуры управления в вузах республики. "В каждом университете создается новая структура управления. Цель этих мер – создание конкурентоспособных университетов, где будет реализован потенциал педагогов и студентов", - отметил он.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, РЕФОРМЫ


Похожие новости


Развитие человеческого капитала является одним из приоритетов для Азербайджана – замминистра образования Министр образования Азербайджана заявил о планах по переходу ссузов в подчинение вузов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]