Уровень пиратства в сфере продажи книг сократился до 29%, на рынке аудиовизуальной продукции – до 65% - глава Госагентства

Агентство по авторским правам Азербайджана в период с 1996 года по I-ый квартал 2017 года зарегистрировало авторские права по 10,989 тыс. произведением и объектам смежных прав, сообщил глава ведомства Кямран Иманов в четверг в Баку, выступая на семинаре «Политика интеллектуальной собственности в университетах и в научно- исследовательских институтах».
«В результате мероприятий, проведенных Агентством совместно с соответствующими госструктурами, по сравнению с 2005 годом уровень пиратства в сфере продажи книг снизился с 61% до 29%, на рынке аудиовизуальной продукции - с 90% до 65%, в сфере программного обеспечения (ПО) - с 96% до 84%», - заявил К.Иманов.
Он также отметил, что для коммерциализации исследований в ВУЗах и в научных учреждениях и для вывода на рынок интеллектуального продукта Госагентство подготовило и представило заинтересованным сторонам ряд научно-методических указаний и инструкций.
Кроме того, по его словам, Агентством подготовлена база для расширения знаний в сфере интеллектуальной собственности, проведено около 100 различных учебных курсов и начал свою деятельность Тренинг-центр смарт–типа.
Семинар организован Госагентством по авторским правам, Министерством образования и Госкомитетом по стандартизации, метрологии и патенту Азербайджана.
Н.Аббасова
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