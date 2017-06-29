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Бизнес и законодательство 29.06.2017 12:46

Уровень пиратства в сфере продажи книг сократился до 29%, на рынке аудиовизуальной продукции – до 65% - глава Госагентства

Агентство по авторским правам Азербайджана в период с 1996 года по I-ый квартал 2017 года зарегистрировало авторские права по 10,989 тыс. произведением и объектам смежных прав, сообщил глава ведомства Кямран Иманов в четверг в Баку, выступая на семинаре «Политика интеллектуальной собственности в университетах и в научно- исследовательских институтах».

«В результате мероприятий, проведенных Агентством совместно с соответствующими госструктурами, по сравнению с 2005 годом уровень пиратства в сфере продажи книг снизился с 61% до 29%, на рынке аудиовизуальной продукции - с 90% до 65%, в сфере программного обеспечения (ПО) - с 96% до 84%», - заявил К.Иманов.

Он также отметил, что для коммерциализации исследований в ВУЗах и в научных учреждениях и для вывода на рынок интеллектуального продукта Госагентство подготовило и представило заинтересованным сторонам ряд научно-методических указаний и инструкций.

Кроме того, по его словам, Агентством подготовлена база для расширения знаний в сфере интеллектуальной собственности, проведено около 100 различных учебных курсов и начал свою деятельность Тренинг-центр смарт–типа.

Семинар организован Госагентством по авторским правам, Министерством образования и Госкомитетом по стандартизации, метрологии и патенту Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРАВА, АВТОРСКИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]