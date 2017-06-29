В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 13 человек - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана восьми дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали 13 человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 70 преступлений, 23 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 52 человека.
Зафиксировано 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
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