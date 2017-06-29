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Финансы 29.06.2017 12:57

Банкротский суд США отклонил иск группы кредиторов к МБА - WSJ

Банкротский суд США в Нью-Йорке на заседании в среду отклонил иск группы кредиторов Международного банка Азербайджана (МБА), недовольных планом реструктуризации его внешних обязательств, сообщает газета Wall Street Journal.

«Вопросы, поднятые кредиторами, не достигают уровня нарушения фундаментальных принципов США», - заявил в своем решении судья Джеймс Гаррити, который председательствовал на заседании.

Как пишет газета, МБА обратился в суд в мае, попросив защиты в соответствии со статьей 15 закона о банкротстве, которая позволяет суду запрещать санкции как в отношении организации, фигурирующей в судебном разбирательстве вне юрисдикции США, так и против ее собственности.

В суд обратились американские и европейские кредиторы, на которых приходятся обязательства МБА на общую сумму $220 млн. Эти средства управляются Fidelity Management & Research Co., Franklin Templeton Investment Management Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners LP.

Адвокат банка Томас Макрайт на суде заявил, что иск подали кредиторы, на которых приходятся менее 10% внешних обязательств МБА. «Крупнейший кредитор банка - Cargill Financial Services International Inc., обязательства МБА перед которым составляют $715 млн, поддерживает действие статьи 15 в отношении плана реструктуризации долгов банка», - сказал Т.Макрайт.

Как сообщалось ранее, МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк планирует реструктуризировать обязательства на сумму $3,34 млрд. Кредиторы 19 июня приступили к голосованию по плану добровольной реструктуризации внешних обязательств МБА и озвучат свое решение на встрече 18 июля. План будет осуществляться после получения согласия как минимум двух третей кредиторов.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов

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Тэги: МБА, США, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]