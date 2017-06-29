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Дальнее зарубежье 29.06.2017 13:32

Войска Ирака взяли под контроль соборную мечеть в Мосуле, где лидер ИГ объявлял о создании "халифата"

Иракские войска установили контроль над соборной мечетью Ан-Нури в Мосуле, где лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил "халифат", сообщают в четверг западные СМИ.

Мечеть Ан-Нури находится в старом городе Мосула, бои за который велись в последнее время.

Мосул является последним крупным оплотом ИГ в Ираке. Наступление на город иракские силы безопасности при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции начали в октябре прошлого года. К январю была полностью очищена от ИГ восточная часть Мосула. В феврале началась операция по зачистке западных кварталов.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, МЕЧЕТЬ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]