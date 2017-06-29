Иракские войска установили контроль над соборной мечетью Ан-Нури в Мосуле, где лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил "халифат", сообщают в четверг западные СМИ.

Мечеть Ан-Нури находится в старом городе Мосула, бои за который велись в последнее время.

Мосул является последним крупным оплотом ИГ в Ираке. Наступление на город иракские силы безопасности при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции начали в октябре прошлого года. К январю была полностью очищена от ИГ восточная часть Мосула. В феврале началась операция по зачистке западных кварталов.