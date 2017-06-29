Один из сотрудников SOCAR, пострадавших при разведочных работах на море, остается в реанимации - Минздрав

Пострадавшие в результате несчастного случая, произошедшего при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова, пятеро сотрудников Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) проходят лечение в бакинской городской больнице №1.

«Двое из пострадавших находятся в отделении травматологии, двое – в хирургии, еще один – в реанимационном отделении городской больницы №1», - сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

Как сообщалось, пятеро сотрудников SOCAR получили в среду различные травмы при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова.

«28 июня примерно в 13:50 часов по местному времени сотрудники Управления по геофизике и геологии при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова потеряли управление на лодке и столкнулись с основанием площадки №34», - сообщила пресс-служба SOCAR.

В результате инцидента пострадали пятеро из семерых человек, находившихся на лодке.

Р.Бабаев