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Происшествия 29.06.2017 13:33

Один из сотрудников SOCAR, пострадавших при разведочных работах на море, остается в реанимации - Минздрав

Пострадавшие в результате несчастного случая, произошедшего при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова, пятеро сотрудников Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) проходят лечение в бакинской городской больнице №1.

«Двое из пострадавших находятся в отделении травматологии, двое – в хирургии, еще один – в реанимационном отделении городской больницы №1», - сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

Как сообщалось, пятеро сотрудников SOCAR получили в среду различные травмы при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова.

«28 июня примерно в 13:50 часов по местному времени сотрудники Управления по геофизике и геологии при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ им. Н.Нариманова потеряли управление на лодке и столкнулись с основанием площадки №34», - сообщила пресс-служба SOCAR.

В результате инцидента пострадали пятеро из семерых человек, находившихся на лодке.

Р.Бабаев

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Тэги: БОЛЬНИЦЫ, SOCAR, СОТРУДНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]