SOCAR получила разрешение на поставки природного газа в Украине

Компания "Торговый Дом "Сокар Украина" ("дочка" SOCAR –ИФ-Аз) получила лицензию на поставки природного газа в Украине, сообщают украинские СМИ.
«Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Украины выдала «Торговый дом Сокар Украина» лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по поставке природного газа», - отмечают издания.
По данным СМИ, с 1 июля, согласно украинскому законодательству, оператор газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» не сможет принимать заявки на транспортировку газа от компаний, у которых будет отсутствовать, остановлена или аннулирована лицензия НКРЕКУ.
Как сообщалось, "ТД "Сокар Украина" в начале 2017 года приступил к торговле газом на рынке Украины. 30 декабря 2016 года компания заключила договор с компанией ЭРУ "Трейдинг" о закупке до 131 млн кубометров газа с поставкой в течение 2017 года. До этого, 14 декабря 2016 года компания подписала договор с "Укртрансгазом" на транспортировку 180 млн кубометров природного газа с января по декабрь 2017 года", - отмечается в публикации.
"Сокар Украина" владеет в Украине сетью АЗС и управляет 60 станциями.
Н.Аббасова
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