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ТЭК 29.06.2017 13:58

SOCAR получила разрешение на поставки природного газа в Украине

Компания "Торговый Дом "Сокар Украина" ("дочка" SOCAR –ИФ-Аз) получила лицензию на поставки природного газа в Украине, сообщают украинские СМИ.

«Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Украины выдала «Торговый дом Сокар Украина» лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по поставке природного газа», - отмечают издания.

По данным СМИ, с 1 июля, согласно украинскому законодательству, оператор газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» не сможет принимать заявки на транспортировку газа от компаний, у которых будет отсутствовать, остановлена ​​или аннулирована лицензия НКРЕКУ.

Как сообщалось, "ТД "Сокар Украина" в начале 2017 года приступил к торговле газом на рынке Украины. 30 декабря 2016 года компания заключила договор с компанией ЭРУ "Трейдинг" о закупке до 131 млн кубометров газа с поставкой в ​​течение 2017 года. До этого, 14 декабря 2016 года компания подписала договор с "Укртрансгазом" на транспортировку 180 млн кубометров природного газа с января по декабрь 2017 года", - отмечается в публикации.

"Сокар Украина" владеет в Украине сетью АЗС и управляет 60 станциями.

Н.Аббасова

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]