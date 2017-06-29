SOCAR получила разрешение на поставки природного газа в Украине

Компания "Торговый Дом "Сокар Украина" ("дочка" SOCAR –ИФ-Аз) получила лицензию на поставки природного газа в Украине, сообщают украинские СМИ.

«Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Украины выдала «Торговый дом Сокар Украина» лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по поставке природного газа», - отмечают издания.

По данным СМИ, с 1 июля, согласно украинскому законодательству, оператор газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» не сможет принимать заявки на транспортировку газа от компаний, у которых будет отсутствовать, остановлена ​​или аннулирована лицензия НКРЕКУ.

Как сообщалось, "ТД "Сокар Украина" в начале 2017 года приступил к торговле газом на рынке Украины. 30 декабря 2016 года компания заключила договор с компанией ЭРУ "Трейдинг" о закупке до 131 млн кубометров газа с поставкой в ​​течение 2017 года. До этого, 14 декабря 2016 года компания подписала договор с "Укртрансгазом" на транспортировку 180 млн кубометров природного газа с января по декабрь 2017 года", - отмечается в публикации.

"Сокар Украина" владеет в Украине сетью АЗС и управляет 60 станциями.

Н.Аббасова