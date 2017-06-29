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Внешняя политика 29.06.2017 14:13

РФ поставила Азербайджану 12 комплексов ПТРК «Хризантема-С» - СМИ

Россия поставила Азербайджану, по меньшей мере, 12 комплексов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Хризантема-С» (9P157-2), отмечает британский военный журнал IHS Jane`s Defense Weekly.

По данным издания еще более 15 аналогичных систем будут поставлены в Азербайджан до 2019 года.

IHS Jane`s Defense Weekly подчеркивает, что 24 июня Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в Баку поступила новая партия российской военной техники. Оборонное ведомство не стало раскрывать наименования и назначения поступившей техники. Однако, судя по снимкам, опубликованным Минобороны, с корабля разгружались противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С», командно-штабная машина 9P157-4, предназначенная для управления батареей этих комплексов, и ракеты к этим комплексам.

Журнал отмечает, что ПТРК «Хризантема-С» поставляются по договоренностям о поставках российского вооружения Баку стоимостью около $5 млрд, достигнутым в 2009-2010 годах.

ПТРК "Хризантема-С" - самоходный противотанковый ракетный комплекс. Он был разработан в Коломенском КБ Машиностроения, выпускается на Саратовском агрегатном заводе. Предназначен для поражения танков (в том числе оснащенных динамической защитой), БМП и других легкобронированных целей, инженерных и фортификационных сооружений, надводных целей, малоскоростных воздушных целей, живой силы (в том числе в укрытиях и на открытых площадках).

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]