РФ поставила Азербайджану 12 комплексов ПТРК «Хризантема-С» - СМИ

Россия поставила Азербайджану, по меньшей мере, 12 комплексов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Хризантема-С» (9P157-2), отмечает британский военный журнал IHS Jane`s Defense Weekly.
По данным издания еще более 15 аналогичных систем будут поставлены в Азербайджан до 2019 года.
IHS Jane`s Defense Weekly подчеркивает, что 24 июня Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в Баку поступила новая партия российской военной техники. Оборонное ведомство не стало раскрывать наименования и назначения поступившей техники. Однако, судя по снимкам, опубликованным Минобороны, с корабля разгружались противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С», командно-штабная машина 9P157-4, предназначенная для управления батареей этих комплексов, и ракеты к этим комплексам.
Журнал отмечает, что ПТРК «Хризантема-С» поставляются по договоренностям о поставках российского вооружения Баку стоимостью около $5 млрд, достигнутым в 2009-2010 годах.
ПТРК "Хризантема-С" - самоходный противотанковый ракетный комплекс. Он был разработан в Коломенском КБ Машиностроения, выпускается на Саратовском агрегатном заводе. Предназначен для поражения танков (в том числе оснащенных динамической защитой), БМП и других легкобронированных целей, инженерных и фортификационных сооружений, надводных целей, малоскоростных воздушных целей, живой силы (в том числе в укрытиях и на открытых площадках).
А.Азизов
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