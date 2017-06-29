Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9408 RUR   0.0288 GBR   2.2052 TRY   0.4854

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 24° 32° 1 Июл 23° 31° 2 Июл 24° 35°

ТЭК 29.06.2017 14:23

Топ-менеджеры нефтяной отрасли сомневаются в ребалансировке рынка раньше середины 2018г

Руководители крупнейших нефтегазовых компаний США сомневаются, что соглашение ОПЕК+ обеспечит восстановление равновесия на мировом рынке нефти ранее середине 2018 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Федеральным резервным банком (ФРБ) Далласа.

Такой точки зрения придерживаются 56% опрошенных топ-менеджеров, говорится в пресс-релизе ФРБ.

Для целей опроса ребалансировка понимается как прекращение роста товарных запасов нефти.

Респонденты ухудшили прогноз цены WTI на конец 2017 года с $53,49 до $48,79 за баррель. В среднем они ожидают, что во втором полугодии добыча нефти ОПЕК составит 32,3 млн баррелей в сутки.

Их мнения о том, продолжит ли ОПЕК ограничивать добычу после истечения срока действия нынешнего соглашения в марте 2018 года, разделились: 55% руководителей компаний полагают, что ограничения будут сохранены, остальные придерживаются прямо противоположной токи зрения.

В энергетическом опросе ФРБ Далласа за второй квартал приняли участие 138 компаний, в том числе 70 добывающих предприятий и 68 нефтесервисных. Данные собирались в период с 14 по 22 июня.

ФРБ Далласа привлекает для участия в опросе корпорации со штаб-квартирами в соответствующем округе (Техас, юг Нью-Мексико и север Луизианы - важный нефтедобывающий регион США), однако многие из них работают также в других штатах США и за пределами страны. В числе прочих в Техасе расположены корпоративные штаб-квартиры Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips, Schlumberger, штаб-квартира Chevron по региону Северная и Южная Америка.

Итоги опроса за следующий квартал будут обнародованы 27 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ОПРОС


Похожие новости


Нефть растет шестую сессию подряд, Brent подорожала до $47,5 за баррель Нефть дорожает в пятницу 2-ю сессию подряд, Brent выше $45,4 Нефть стабильна в среду после обвала накануне, Brent у $44,8 Цена барреля Brent опустилась ниже $45 за баррель впервые с 15 ноября Цены на нефть продолжают снижаться после падения накануне, Brent торгуется у $45,95 за баррель Нефть в среду слабо дешевеет после падения на 2% накануне, Brent - ниже $46 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]