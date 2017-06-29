Топ-менеджеры нефтяной отрасли сомневаются в ребалансировке рынка раньше середины 2018г

Руководители крупнейших нефтегазовых компаний США сомневаются, что соглашение ОПЕК+ обеспечит восстановление равновесия на мировом рынке нефти ранее середине 2018 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Федеральным резервным банком (ФРБ) Далласа.

Такой точки зрения придерживаются 56% опрошенных топ-менеджеров, говорится в пресс-релизе ФРБ.

Для целей опроса ребалансировка понимается как прекращение роста товарных запасов нефти.

Респонденты ухудшили прогноз цены WTI на конец 2017 года с $53,49 до $48,79 за баррель. В среднем они ожидают, что во втором полугодии добыча нефти ОПЕК составит 32,3 млн баррелей в сутки.

Их мнения о том, продолжит ли ОПЕК ограничивать добычу после истечения срока действия нынешнего соглашения в марте 2018 года, разделились: 55% руководителей компаний полагают, что ограничения будут сохранены, остальные придерживаются прямо противоположной токи зрения.

В энергетическом опросе ФРБ Далласа за второй квартал приняли участие 138 компаний, в том числе 70 добывающих предприятий и 68 нефтесервисных. Данные собирались в период с 14 по 22 июня.

ФРБ Далласа привлекает для участия в опросе корпорации со штаб-квартирами в соответствующем округе (Техас, юг Нью-Мексико и север Луизианы - важный нефтедобывающий регион США), однако многие из них работают также в других штатах США и за пределами страны. В числе прочих в Техасе расположены корпоративные штаб-квартиры Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips, Schlumberger, штаб-квартира Chevron по региону Северная и Южная Америка.

Итоги опроса за следующий квартал будут обнародованы 27 сентября.