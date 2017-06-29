SOCAR начала бурение новой скважины на Западном Абшероне

Трест комплексных буровых работ компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) начал бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Скважина №6 бурится с морского основания №54. Проектная глубина скважины составляет 750 метров. Бурение будет осуществляться до продуктивного пласта «Подкирмакинская свита».
Заказчиком бурения скважины выступает производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR.
Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.
Н.Аббасова
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