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ТЭК 29.06.2017 14:30

SOCAR начала бурение новой скважины на Западном Абшероне

Трест комплексных буровых работ компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) начал бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Скважина №6 бурится с морского основания №54. Проектная глубина скважины составляет 750 метров. Бурение будет осуществляться до продуктивного пласта «Подкирмакинская свита».

Заказчиком бурения скважины выступает производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR.

Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]