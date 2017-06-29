Кардинал Пелл отверг обвинения в сексуальных преступлениях

Начальник отдела финансов Ватикана и третий по величине кардинал в Католической церкви Джордж Пелл предстанет перед австралийским судом в Мельбурне 18 июля по обвинению в совершении преступлений сексуального характера, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Судебное разбирательство даст мне возможность очистить мое имя, а затем вернуться на работу в Рим. Я благодарен Святому отцу за то, что он предоставил мне отпуск, чтобы я вернулся в Австралию на время суда", - сказал он.

Сам кардинал все обвинения категорически отвергает.

"Я невиновен в том, что касается этих обвинений, они являются ложными... Мне претит само предположение о сексуальных домогательствах", - приводят слова Дж.Пелла западные СМИ.

Полиция австралийского штата Виктории сообщила, что после расследования 76-летнему кардиналу были предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях, которые якобы были совершены десятки лет назад.

Полиция не уточнила возраст предполагаемых жертв насилия со стороны кардинала.