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Дальнее зарубежье 29.06.2017 17:18

Парламент Великобритании проголосует по законодательной программе правительства

Британский парламент проголосует в четверг по законодательной программе кабинета министров, который возглавляет Тереза Мэй.

Перед голосованием депутаты проводят дебаты по этой теме, основными темами обсуждения станут экономика и рабочие места. Позднее в четверг пройдет голосование по полной законодательной программе с внесенными ранее поправками.

Накануне в Палате общин прошло голосование по поправкам к правительственной программе, внесенным лейбористами. Большинством голосов они были отвергнуты (323 депутата против 309).

Британские СМИ отмечают, что это голосование станет серьезным испытанием для Т.Мэй и консервативной партии, которая по итогам парламентских выборов утратила абсолютное большинство в нижней палате парламента.

Ранее в июне консервативная партия британского премьера заключила соглашение с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), заручившись поддержкой при предстоящем голосовании в парламенте.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРОГРАММА, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]