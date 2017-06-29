Парламент Великобритании проголосует по законодательной программе правительства

Британский парламент проголосует в четверг по законодательной программе кабинета министров, который возглавляет Тереза Мэй.
Перед голосованием депутаты проводят дебаты по этой теме, основными темами обсуждения станут экономика и рабочие места. Позднее в четверг пройдет голосование по полной законодательной программе с внесенными ранее поправками.
Накануне в Палате общин прошло голосование по поправкам к правительственной программе, внесенным лейбористами. Большинством голосов они были отвергнуты (323 депутата против 309).
Британские СМИ отмечают, что это голосование станет серьезным испытанием для Т.Мэй и консервативной партии, которая по итогам парламентских выборов утратила абсолютное большинство в нижней палате парламента.
Ранее в июне консервативная партия британского премьера заключила соглашение с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), заручившись поддержкой при предстоящем голосовании в парламенте.
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