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СНГ 29.06.2017 17:02

Работой Путина на посту президента доволен 81% россиян - опрос

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, как и месяц назад, одобряет 81% граждан, недовольны его работой 18%, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Работой Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России удовлетворены 44% респондентов, недовольны - 55%.

Деятельность правительства вызывает симпатии у 48% респондентов, недовольных ею - 51%.

Работу Госдумы, как и месяц назад, одобряет 41% респондентов, не одобряют 57%.

Деятельностью своих губернаторов (в Москве мэра - ИФ), третий месяц подряд, удовлетворены 53% опрошенных, 46% - нет.

Респондентов также попросили назвать 5-6 политиков, общественных деятелей, которым они более всего доверяют.

Топ-3 рейтинга остается неизменным: на первом месте по-прежнему В.Путин (55%), на втором - глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (26%), на третьем - министр иностранных дел России Сергей Лавров (21%).

Далее следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (12%), Д.Медведев (10%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (8%), глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Москвы Сергей Собянин (по 5%), патриарх Кирилл и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов (по 4%).

Не доверяют никому из российских политиков 15% респондентов, а 14% заявили, что не интересуются политикой.

По данным опроса, каждый второй (55%) респондент считает, что дела в стране в целом идут в правильном направлении, противоположного мнения придерживается 30%, затруднились ответить 15% участников опроса.

Опрос проведен 23-26 июня среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИЮНЬ, ВЛАСТЬ, РЕЙТИНГИ


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Работу Путина на посту президента РФ одобряет 81% россиян - опрос

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]