Заявления США о подготовке химатаки Дамаском призваны оправдать новую агрессию - МИД Сирии

Безосновательными назвали в МИД Сирии заявления Вашингтона о возможной подготовке Дамаском химической атаки.
"Сирия подтверждает, что целью заявлений США является оправдание под надуманным предлогом новой агрессии, аналогичной той, которую США осуществили, подвергнув удару аэродром Шайрат, а также преступлений незаконной "международной коалиции" под руководством США", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, которое цитируют в четверг сирийские СМИ.
В нем отмечается, что "американские заявления о возможной подготовке химатаки не имеют никаких оснований".
Сирия, говорится в заявлении, осуждает угрозу США и подтверждает, что "любая американская агрессия против армии или народа является услугой террористическим организациям и противоречит принципам Устава ООН и резолюциям СБ ООН по борьбе с терроризмом".
Администрация США ранее утверждала, что у Дамаска есть планы осуществить химатаку, и предупреждала, что сирийские власти заплатят высокую цену в случае реализации этих планов.
Авиация США нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.
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