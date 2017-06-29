Заявления США о подготовке химатаки Дамаском призваны оправдать новую агрессию - МИД Сирии

Безосновательными назвали в МИД Сирии заявления Вашингтона о возможной подготовке Дамаском химической атаки.

"Сирия подтверждает, что целью заявлений США является оправдание под надуманным предлогом новой агрессии, аналогичной той, которую США осуществили, подвергнув удару аэродром Шайрат, а также преступлений незаконной "международной коалиции" под руководством США", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, которое цитируют в четверг сирийские СМИ.

В нем отмечается, что "американские заявления о возможной подготовке химатаки не имеют никаких оснований".

Сирия, говорится в заявлении, осуждает угрозу США и подтверждает, что "любая американская агрессия против армии или народа является услугой террористическим организациям и противоречит принципам Устава ООН и резолюциям СБ ООН по борьбе с терроризмом".

Администрация США ранее утверждала, что у Дамаска есть планы осуществить химатаку, и предупреждала, что сирийские власти заплатят высокую цену в случае реализации этих планов.

Авиация США нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.