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Дальнее зарубежье 29.06.2017 17:41

Заявления США о подготовке химатаки Дамаском призваны оправдать новую агрессию - МИД Сирии

Безосновательными назвали в МИД Сирии заявления Вашингтона о возможной подготовке Дамаском химической атаки.

"Сирия подтверждает, что целью заявлений США является оправдание под надуманным предлогом новой агрессии, аналогичной той, которую США осуществили, подвергнув удару аэродром Шайрат, а также преступлений незаконной "международной коалиции" под руководством США", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, которое цитируют в четверг сирийские СМИ.

В нем отмечается, что "американские заявления о возможной подготовке химатаки не имеют никаких оснований".

Сирия, говорится в заявлении, осуждает угрозу США и подтверждает, что "любая американская агрессия против армии или народа является услугой террористическим организациям и противоречит принципам Устава ООН и резолюциям СБ ООН по борьбе с терроризмом".

Администрация США ранее утверждала, что у Дамаска есть планы осуществить химатаку, и предупреждала, что сирийские власти заплатят высокую цену в случае реализации этих планов.

Авиация США нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

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Тэги: СИРИЯ, МИД, США, ХИМАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]