Путин в четверг встретится с Киссинджером и главой МИД ФРГ Габриэлем

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.
"Состоится встреча президента с Киссинджером, вечером. Вы знаете, что у них давний диалог, доверительный", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Он заметил, что Г.Киссинджер находится в Москве в связи с участием в "Примаковских чтениях". "Возможностью нахождения его здесь воспользуются для краткого общения", - сказал пресс-секретарь.
Кроме того, он подтвердил, что в графике президента в четверг встреча с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.
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