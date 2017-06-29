Путин в четверг встретится с Киссинджером и главой МИД ФРГ Габриэлем

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

"Состоится встреча президента с Киссинджером, вечером. Вы знаете, что у них давний диалог, доверительный", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он заметил, что Г.Киссинджер находится в Москве в связи с участием в "Примаковских чтениях". "Возможностью нахождения его здесь воспользуются для краткого общения", - сказал пресс-секретарь.

Кроме того, он подтвердил, что в графике президента в четверг встреча с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.