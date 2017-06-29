Нефть торгуется на максимуме за две недели, Brent у $47,8 за баррель

Неожиданное сокращение добычи в США поддерживает нефтяной рынок в четверг, цены на эталонные марки активно растут и торгуются на максимальном уровне за две недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 поднялась на $0,46 (0,97%) - до $47,77 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,47 (1,05%) - до $45,21 за баррель.

Рост нефтяного рынка вызван данными о падении добычи в США на минувшей неделе сразу на 100 тыс. баррелей в сутки, рекордными темпами за год. Спад добычи вызван, вероятнее всего, периодом профилактических работ на ряде месторождений на Аляске, отмечают эксперты.

Запасы нефти в США за минувшую неделю повысились на 118 тыс. баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 3,25 млн баррелей. Между тем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 851 тыс. баррелей.

Между тем аналитики банка Goldman Sachs отмечают, что излишек предложения на рынке по-прежнему ощущается, и странам ОПЕК с партнерами может потребоваться еще сильнее сократить добычу. В частности, экспертов беспокоит рост добычи в Нигерии и Ливии.