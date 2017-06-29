Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9408 RUR   0.0288 GBR   2.2052 TRY   0.4854

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 24° 32° 1 Июл 23° 31° 2 Июл 24° 36°

ТЭК 29.06.2017 16:39

Нефть торгуется на максимуме за две недели, Brent у $47,8 за баррель

Неожиданное сокращение добычи в США поддерживает нефтяной рынок в четверг, цены на эталонные марки активно растут и торгуются на максимальном уровне за две недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 поднялась на $0,46 (0,97%) - до $47,77 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,47 (1,05%) - до $45,21 за баррель.

Рост нефтяного рынка вызван данными о падении добычи в США на минувшей неделе сразу на 100 тыс. баррелей в сутки, рекордными темпами за год. Спад добычи вызван, вероятнее всего, периодом профилактических работ на ряде месторождений на Аляске, отмечают эксперты.

Запасы нефти в США за минувшую неделю повысились на 118 тыс. баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 3,25 млн баррелей. Между тем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 851 тыс. баррелей.

Между тем аналитики банка Goldman Sachs отмечают, что излишек предложения на рынке по-прежнему ощущается, и странам ОПЕК с партнерами может потребоваться еще сильнее сократить добычу. В частности, экспертов беспокоит рост добычи в Нигерии и Ливии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть растет шестую сессию подряд, Brent подорожала до $47,5 за баррель Цена барреля Brent опустилась ниже $45 за баррель впервые с 15 ноября Цены на нефть продолжают снижаться после падения накануне, Brent торгуется у $45,95 за баррель Нефть в среду слабо дешевеет после падения на 2% накануне, Brent - ниже $46 за баррель Brent торгуется у $45,56 за баррель Цены на нефть перешли к снижению, обновили минимумы за 7 месяцев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]