Экс-премьер Израиля может выйти из тюрьмы досрочно

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, отбывающий тюремное заключение за коррупцию, может выйти из тюрьмы досрочно, сообщает в четверг газета "Гаарец".
Комиссия по условно-досрочному освобождению удовлетворила прошение 71-летнего заключенного, и он сможет выйти на свободу уже в это воскресенье, если прокуроры не подадут апелляцию.
Э.Ольмерт был осужден на два года и три месяца, и отбыл в тюрьме один год и 4,5 месяца. В Израиле существует практика досрочного освобождения заключенных, осужденных по статьям, не связанным с совершением насилия.
После освобождения экс-премьеру нужно будет некоторое время работать на волонтерских началах в благотворительных организациях и дважды в месяц докладывать об этом полиции.
На прошлой неделе Э.Ольмерта госпитализировали в больницу под Тель-Авивом из-за жалоб на боль в груди. В начале этой недели он вернулся в тюрьму.
Э.Ольмерт занимал пост премьер-министра Израиля с 2006 по 2009 год. В 2014 году его приговорили к шести годам лишения свободы за взятки и попытки ввести в заблуждение правосудие. Затем срок сократили.
Он также в разные годы также занимал должности мэра Иерусалима, главы Минфина и министра торговли и промышленности.
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