Минздрав фиксирует снижение смертности в России за последние пять лет

Смертность в РФ снижается, несмотря на изменение возрастной структуры населения, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава России.

"За последние пять лет наблюдается снижение смертности. По сравнению с 2015 годом показатель смертности от всех причин снизился на 0,7% ", - говорится в сообщении.

"Снижение смертности произошло, несмотря на изменение возрастной структуры населения", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что в прошлом году число лиц старше трудоспособного возраста увеличилось на 2,5%. Это естественным образом сказалось на увеличении числа смертей.