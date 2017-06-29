Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9408 RUR   0.0288 GBR   2.2052 TRY   0.4854

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 24° 32° 1 Июл 23° 31° 2 Июл 24° 36°

СНГ 29.06.2017 18:47

Минздрав фиксирует снижение смертности в России за последние пять лет

Смертность в РФ снижается, несмотря на изменение возрастной структуры населения, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава России.

"За последние пять лет наблюдается снижение смертности. По сравнению с 2015 годом показатель смертности от всех причин снизился на 0,7% ", - говорится в сообщении.

"Снижение смертности произошло, несмотря на изменение возрастной структуры населения", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что в прошлом году число лиц старше трудоспособного возраста увеличилось на 2,5%. Это естественным образом сказалось на увеличении числа смертей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНЗДРАВ, СМЕРТНОСТЬ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В результате автоаварии под Хабаровском погибли 13 человек, ранены 56 - Минздрав В Минздраве России рассчитывают на ощутимый эффект от антитабачного закона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]