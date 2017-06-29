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Культура 29.06.2017 17:02

В Иране в начале июля пройдут дни культуры Азербайджана

Дни культуры Азербайджана пройдут 3-9 июля 2017 года в Иране, сообщает Минкультуры и туризма Азербайджана.

Дни культуры проводятся в рамках договоренностей, достигнутых между Минкультуры и туризма и Центром культуры посольства Ирана в Баку.

«В рамках Дней культуры музыкальные и театральные коллективы выступят в Тегеране и Исфахане с концертными программами и представлениями. Кроме того, будет организован показ фильмов, пройдут выставки, в том числе, фото, туризма, национальной кухни Азербайджана и миниатюрной книги»,- отмечается в сообщении МКТ.

Азербайджанскую делегацию в рамках Дней культуры будет возглавлять министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, КУЛЬТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]