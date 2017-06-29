В Иране в начале июля пройдут дни культуры Азербайджана

Дни культуры Азербайджана пройдут 3-9 июля 2017 года в Иране, сообщает Минкультуры и туризма Азербайджана.

Дни культуры проводятся в рамках договоренностей, достигнутых между Минкультуры и туризма и Центром культуры посольства Ирана в Баку.

«В рамках Дней культуры музыкальные и театральные коллективы выступят в Тегеране и Исфахане с концертными программами и представлениями. Кроме того, будет организован показ фильмов, пройдут выставки, в том числе, фото, туризма, национальной кухни Азербайджана и миниатюрной книги»,- отмечается в сообщении МКТ.

Азербайджанскую делегацию в рамках Дней культуры будет возглавлять министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Ф.Исазаде