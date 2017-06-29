В Иране в начале июля пройдут дни культуры Азербайджана

Дни культуры Азербайджана пройдут 3-9 июля 2017 года в Иране, сообщает Минкультуры и туризма Азербайджана.
Дни культуры проводятся в рамках договоренностей, достигнутых между Минкультуры и туризма и Центром культуры посольства Ирана в Баку.
«В рамках Дней культуры музыкальные и театральные коллективы выступят в Тегеране и Исфахане с концертными программами и представлениями. Кроме того, будет организован показ фильмов, пройдут выставки, в том числе, фото, туризма, национальной кухни Азербайджана и миниатюрной книги»,- отмечается в сообщении МКТ.
Азербайджанскую делегацию в рамках Дней культуры будет возглавлять министр культуры и туризма Абульфас Гараев.
Ф.Исазаде
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