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Дальнее зарубежье 29.06.2017 19:01

НАТО полностью выполнила задачу по усиленному присутствию в странах Балтии и на Черном море - Столтенберг

Североатлантический совет даст оценку прогресса, достигнутого НАТО на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве во исполнение решения Варшавского саммита по усилению обороны и сдерживания, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Менее года назад мы полностью осуществили наше усиленное передовое присутствие в странах Балтии и на Черном море", - сказал Й.Столтенберг, открывая в Брюсселе заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны.

"Мы должны обеспечить эффективное выполнение наших планов. Для этого я назначил своего заместителя Роуз Гетемюллер координатором работы по борьбе с терроризмом", - сообщил глава НАТО.

Он также отметил, что министры обороны обсудят в четверг свои планы на будущее.

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Тэги: НАТО, МИНИСТРЫ, ОБОРОНА, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]