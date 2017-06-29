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29.06.2017 17:16

Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане– компания Bakcell, провела соревнования по стрельбе среди журналистов, по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

В соревнованиях прошедших в Бакинском стрелковом центре, приняли участия более 40 журналистов, представляющих различные медиа ресурсы страны. Перед началом соревнований, журналисты познакомились с главным тренером сборной команды Азербайджана по стрельбе Рагимом Джавадлы, который провел для них соответствующий инструктаж. После этого, журналисты были поделены на 2 группы, в соответствии с их предпочтениями, и приняли участие в соревновании по стендовой и пулевой стрельбе.

Результаты соревнований представлены в таблице ниже:

Тип соревнований

Результат

Имя участника

Представляемая организация

Стендовая стрельба

1 место

Валех Дадашов

Информационное агентство Report

Стендовая стрельба

2 место

Гусейн Велиев

Информационное агентство Trend

Стендовая стрельба

3 место

Фамил Фархадоглу

Независимый журналист

Пулевая стрельба

1 место

Сабухи Гафаров

www.afn.az

Пулевая стрельба

2 место

Джейхун Расимоглу

Информационное агентство Səs

Пулевая стрельба

3 место

Турал Тагиев

Газета Palitra

***

О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]