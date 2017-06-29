Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане– компания Bakcell, провела соревнования по стрельбе среди журналистов, по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

В соревнованиях прошедших в Бакинском стрелковом центре, приняли участия более 40 журналистов, представляющих различные медиа ресурсы страны. Перед началом соревнований, журналисты познакомились с главным тренером сборной команды Азербайджана по стрельбе Рагимом Джавадлы, который провел для них соответствующий инструктаж. После этого, журналисты были поделены на 2 группы, в соответствии с их предпочтениями, и приняли участие в соревновании по стендовой и пулевой стрельбе.

Результаты соревнований представлены в таблице ниже:

Тип соревнований Результат Имя участника Представляемая организация Стендовая стрельба 1 место Валех Дадашов Информационное агентство Report Стендовая стрельба 2 место Гусейн Велиев Информационное агентство Trend Стендовая стрельба 3 место Фамил Фархадоглу Независимый журналист Пулевая стрельба 1 место Сабухи Гафаров www.afn.az Пулевая стрельба 2 место Джейхун Расимоглу Информационное агентство Səs Пулевая стрельба 3 место Турал Тагиев Газета Palitra

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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