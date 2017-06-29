Трамп поздравил Алиева с праздником Рамазан

Президент США Дональд Трамп поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с праздником Рамазан.

«Мелания и я от имени американского народа искренне поздравляем вас и азербайджанский народ с праздником Рамазан», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Д.Трамп подчеркнул, что США придают большое значение празднику Рамазан, во время которого мусульмане всего мира стараются делать друг другу добро.

«В США мусульмане, следуя традициям, отмечают праздник Рамазан в кругу своей семьи и друзей, оказывают помощь соседям и делятся хлебом и солью с различными слоями общества», - отметил президент США.

Р.Бабаев