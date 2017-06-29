Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Президент Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где он примет участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства и четвертом форуме регионов Белоруссии и России, сообщила пресс-служба главы государства.
На заседании ВГС планируется обсудить важнейшие вопросы белорусско-российского взаимодействия. "Одной из центральных тем повестки дня являются итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2016 год. Стороны обсудят вопросы наращивания сотрудничества в машиностроительном секторе и агропромышленном комплексе", - отметили в пресс-службе.
Планируется, что на заседании также будет проанализировано выполнение программы согласованных действий в области внешней политики, рассмотрен ход выполнения приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу.
"Ожидается, что перед заседанием Высшего Государственного Совета состоится встреча А.Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, на которой стороны обсудят наиболее важные вопросы взаимодействия стран как на двусторонней основе, так и в интеграционных форматах, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня", - уточнили в пресс-службе.
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