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СНГ 29.06.2017 19:14

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Президент Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где он примет участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства и четвертом форуме регионов Белоруссии и России, сообщила пресс-служба главы государства.

На заседании ВГС планируется обсудить важнейшие вопросы белорусско-российского взаимодействия. "Одной из центральных тем повестки дня являются итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2016 год. Стороны обсудят вопросы наращивания сотрудничества в машиностроительном секторе и агропромышленном комплексе", - отметили в пресс-службе.

Планируется, что на заседании также будет проанализировано выполнение программы согласованных действий в области внешней политики, рассмотрен ход выполнения приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу.

"Ожидается, что перед заседанием Высшего Государственного Совета состоится встреча А.Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, на которой стороны обсудят наиболее важные вопросы взаимодействия стран как на двусторонней основе, так и в интеграционных форматах, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня", - уточнили в пресс-службе.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]