О высокой угрозе терроризма говорят 44% жителей планеты - опрос

Чуть менее половины (44%) жителей планеты считают высокой угрозу, исходящую от международных террористических групп, пятая часть (20%) - средней, сообщили "Интерфаксу" в исследовательском холдинге "Ромир".

Более четверти жителей Земли (29%) уверены, что для них международные террористы представляют очень слабую опасность либо ее вообще нет. Еще 7% респондентов затруднились ответить на вопрос, насколько лично для себя они ощущают опасность, исходящую от международных террористических групп.

Россияне назвали высокой опасность террористической угрозы для себя лично и страны в целом в 61% случаев. Средней угрозу терактов оценивают 20% россиян, а низкой ее называют 12%, рассказали в "Ромире".

Высокую угрозу со стороны международных террористических групп ощущают жители США и Мексики, Колумбии, Эквадора и Перу, страны африканского континента и Океании. Также опасаются атак международных террористов и жители Западной Европы, особенно Испании, Франции, Германии, Италии.

В Восточной Европе тревожность респондентов по поводу возможных терактов значительно ниже. Респонденты из Украины, Чехии, Болгарии, Македонии, Боснии и Герцеговины оценивают уровень террористической угрозы для их стран как средний. Аналогичные результаты дали опросы в Китае, Монголии, Бразилии и Аргентине.

В скандинавских странах, Польше, Румынии и Греции респонденты считают уровень угрозы низким или вообще отсутствующим. Аналогичного мнения придерживается большинство респондентов Канады, Австралии, Японии, Таиланда.

Глобальный опрос Gallup International проведен в декабре 2016 г среди более чем 65 тысяч человек в 67 странах. В каждой стране опрос проводился по национальной репрезентативной выборке. В России исследование проводил холдинг "Ромир" среди 1000 респондентов по городской репрезентативной выборке.