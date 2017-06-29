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Дальнее зарубежье 29.06.2017 19:26

О высокой угрозе терроризма говорят 44% жителей планеты - опрос

Чуть менее половины (44%) жителей планеты считают высокой угрозу, исходящую от международных террористических групп, пятая часть (20%) - средней, сообщили "Интерфаксу" в исследовательском холдинге "Ромир".

Более четверти жителей Земли (29%) уверены, что для них международные террористы представляют очень слабую опасность либо ее вообще нет. Еще 7% респондентов затруднились ответить на вопрос, насколько лично для себя они ощущают опасность, исходящую от международных террористических групп.

Россияне назвали высокой опасность террористической угрозы для себя лично и страны в целом в 61% случаев. Средней угрозу терактов оценивают 20% россиян, а низкой ее называют 12%, рассказали в "Ромире".

Высокую угрозу со стороны международных террористических групп ощущают жители США и Мексики, Колумбии, Эквадора и Перу, страны африканского континента и Океании. Также опасаются атак международных террористов и жители Западной Европы, особенно Испании, Франции, Германии, Италии.

В Восточной Европе тревожность респондентов по поводу возможных терактов значительно ниже. Респонденты из Украины, Чехии, Болгарии, Македонии, Боснии и Герцеговины оценивают уровень террористической угрозы для их стран как средний. Аналогичные результаты дали опросы в Китае, Монголии, Бразилии и Аргентине.

В скандинавских странах, Польше, Румынии и Греции респонденты считают уровень угрозы низким или вообще отсутствующим. Аналогичного мнения придерживается большинство респондентов Канады, Австралии, Японии, Таиланда.

Глобальный опрос Gallup International проведен в декабре 2016 г среди более чем 65 тысяч человек в 67 странах. В каждой стране опрос проводился по национальной репрезентативной выборке. В России исследование проводил холдинг "Ромир" среди 1000 респондентов по городской репрезентативной выборке.

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Тэги: МИР, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]