Для встречи стран G20 в Гамбурге по вопросу миграции у Евросоюза уже есть предложенная канцлером ФРГ Ангелой Меркель амбициозная и ответственная позиция, заявил в четверг в Берлине председатель Европейского Совета Дональд Туск.
"Мое предложение состоит в том, что, возможно, мы могли бы также добавить очень конкретную рекомендацию по борьбе с контрабандистами. Мы могли бы обратиться к другим членам G20 с просьбой рассмотреть, например, санкции ООН против контрабандистов", - сказал Д.Туск на подготовительной встрече ряда руководителей европейских стран и институтов ЕС по саммиту "двадцатки".
Глава Евросовета также подчеркнул большую ответственность Европы на международном уровне "в эти бурные времена".
"Когда речь идет о самых больших глобальных проблемах, Европа становится ориентиром для всех тех, кто ценит либеральную демократию и права человека, свободную и справедливую торговлю, борьбу с изменением климата, нищетой и насилием. Мы полны решимости защищать и даже укреплять международный порядок, основанный на правилах. Вот почему мы будем говорить одним голосом на саммите G20 на следующей неделе", - подчеркнул Д.Туск.
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