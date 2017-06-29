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Дальнее зарубежье 29.06.2017 19:46

ЕС должен предложить "двадцатке" поддержать меры по борьбе с контрабандой людей - Туск

Для встречи стран G20 в Гамбурге по вопросу миграции у Евросоюза уже есть предложенная канцлером ФРГ Ангелой Меркель амбициозная и ответственная позиция, заявил в четверг в Берлине председатель Европейского Совета Дональд Туск.

"Мое предложение состоит в том, что, возможно, мы могли бы также добавить очень конкретную рекомендацию по борьбе с контрабандистами. Мы могли бы обратиться к другим членам G20 с просьбой рассмотреть, например, санкции ООН против контрабандистов", - сказал Д.Туск на подготовительной встрече ряда руководителей европейских стран и институтов ЕС по саммиту "двадцатки".

Глава Евросовета также подчеркнул большую ответственность Европы на международном уровне "в эти бурные времена".

"Когда речь идет о самых больших глобальных проблемах, Европа становится ориентиром для всех тех, кто ценит либеральную демократию и права человека, свободную и справедливую торговлю, борьбу с изменением климата, нищетой и насилием. Мы полны решимости защищать и даже укреплять международный порядок, основанный на правилах. Вот почему мы будем говорить одним голосом на саммите G20 на следующей неделе", - подчеркнул Д.Туск.

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Тэги: ЕС, G20, МИГРАЦИЯ, ТУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]