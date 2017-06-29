Военные разведчики Азербайджана и Турции обсудили перспективы сотрудничества

Представители военной разведки Азербайджана и Турции обсудили в Баку перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Стороны обсудили совместный план в сфере военной разведки между двумя странами, перспективы развития сотрудничества, обмен информацией, региональную и кибербезопасность, организацию обоюдных встреч специалистов, проведение учений»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде