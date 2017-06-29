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Внешняя политика 29.06.2017 18:42

Военные разведчики Азербайджана и Турции обсудили перспективы сотрудничества

Представители военной разведки Азербайджана и Турции обсудили в Баку перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Стороны обсудили совместный план в сфере военной разведки между двумя странами, перспективы развития сотрудничества, обмен информацией, региональную и кибербезопасность, организацию обоюдных встреч специалистов, проведение учений»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, РАЗВЕДКА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]