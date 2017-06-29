Освобождение Мосула означает крах террористической группировки ИГ, заявляет премьер Ирака

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что разгром группировки ИГ в Мосуле знаменует собой крах террористов в Ираке.
"Мы наблюдаем конец лжегосударства ИГ, освобождение Мосула доказывает это. Мы не будем уступать, и наши храбрые войска принесут победу", - говорится в сообщении на странице премьера в "Твиттере".
"Мы продолжим сражаться с ИГ до тех пор, пока не убьем последнего из (террористов - ИФ) или не предадим его в руки правосудия", - добавил премьер.
Ранее правительственным силам Ирака удалось установить контроль над разрушенной террористами соборной мечетью ан-Нури в Мосуле, где лидер террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил "халифат".
Иракские войска ведут операцию по освобождению Мосула - главного оплота ИГ в Ираке - уже более восьми месяцев.
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