Gabriel Resources хочет взыскать с Румынии $4,4 млрд за срыв золотого проекта в Трансильвании

Зарегистрированная в Канаде компания Gabriel Resources собирается в пятницу подать в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) заявление о взыскании $4,4 млрд с Румынии.

Как сообщила Gabriel, потери компании от несоблюдения Румынией инвестиционный соглашений оценены в 5,7 млрд канадских долларов, в заявлении будет эквивалентная сумма в долларах США.

Выдав лицензию на золотое месторождение, а потом заблокировав проект без какой-либо компенсации, Румыния полностью лишила компанию выгоды от инвестиций в эту страну, утверждает Gabriel.

"Более двух десятилетий Gabriel добросовестно работала и соблюдала все румынские и европейские законы и нормативы, чтобы получить необходимые разрешения для проектов, - говорит глава Gabriel Джонатан Генри (его слова приводятся в сообщении). - Правительство Румынии незаконно заблокировало получение разрешений на проект Rosia Montana, а затем демонстративно не соблюдало соглашения с Gabriel и ее лицензионные права. Действия румынского правительства равносильны экспроприации инвестиций Gabriel в Румынию. Поскольку просьбы Gabriel о примирении и переговорах полностью игнорируются румынским правительством, единственной возможность для компании остается решительное доведение арбитражного дела до его завершения".

Rosia Montana был основным проектом Gabriel. Это одно из крупнейших неразработанных месторождений золота в Европе, расположенное в горах Трансильвании. Лицензия на месторождение принадлежит румынской компании Rosia Montana Gold Corporation S.A., в которой Gabriel владеет 80,69%, оставшиеся 19,31% принадлежат румынской государственной горнодобывающей компании Minvest Rosia Montana S.A.

Лицензия на месторождение была выдана в июне 1999 года. Оцененные и выявленные (Measured+Indicated) ресурсы оцениваются в 17,1 млн унций золота и 81,1 млн унций серебра (со средними содержаниями 1,04 г/т и 5 г/т соответственно). В том числе запасы (Proven+Probable) оцениваются в 10,1 млн унций золота и 47,6 млн унций серебра (1,46 г/т и 6,88 г/т).

Акции Gabriel торгуются на бирже Торонто.