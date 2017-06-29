Цены на нефть активно растут в ходе торгов, Brent подорожала до $47,9 за баррель

Нефть эталонных марок дорожает шестую сессию подряд, демонстрируя самый долгий период роста за два месяца и поднявшись до максимума за две недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 поднялась на $0,61 (1,29%) - до $47,92 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,59 (1,32%) - до $45,33 за баррель.

Рынок по-прежнему реагирует на неожиданное падение добычи в США на минувшей неделе, которое составило рекордные за год 100 тыс. баррелей в сутки. Производство нефти в стране сократилось из-за тропического шторма Синди и периода профилактических работ на Аляске.

Между тем товарные запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 118 тыс. баррелей, бензина - снизились на 900 тыс. баррелей, дистиллятов - на 223 тыс. баррелей.

"Сокращение добычи нефти в Штатах поддержало рынок, - говорит старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Кроме того, некоторые инвесторы считали недавнее падение цен чрезмерным".

Тем временем министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что страны ОПЕК и их партнеры не планируют обсуждать дальнейшее сокращение добычи на встрече в июле. По его словам, картель уже сыграл свою роль в снижении мировых запасов топлива, и во втором полугодии стоит ожидать ребалансировки рынка.