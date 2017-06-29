Иракские войска при поддержке возглавляемой США коалиции наступают на оставшиеся в Мосуле позиции ИГИЛ

Силы безопасности Ирака при поддержке возглавляемой США коалиции продолжают наступление на оставшиеся две позиции в Мосуле, которые пока удерживаются боевиками "Исламского государства", сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон.
"Силы безопасности Ирака продолжают наступление на остающиеся две позиции ИГИЛ: в Старом городе и больничном комплексе аль-Джамури", - сказал он в четверг в ходе телемоста из Багдада.
Р.Диллон подтвердил, что ранее в четверг иракские силы безопасности продвинулись внутрь Старого города и освободили от боевиков район мечети Аль-Нури.
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