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Дальнее зарубежье 29.06.2017 19:22

Иракские войска при поддержке возглавляемой США коалиции наступают на оставшиеся в Мосуле позиции ИГИЛ

Силы безопасности Ирака при поддержке возглавляемой США коалиции продолжают наступление на оставшиеся две позиции в Мосуле, которые пока удерживаются боевиками "Исламского государства", сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

"Силы безопасности Ирака продолжают наступление на остающиеся две позиции ИГИЛ: в Старом городе и больничном комплексе аль-Джамури", - сказал он в четверг в ходе телемоста из Багдада.

Р.Диллон подтвердил, что ранее в четверг иракские силы безопасности продвинулись внутрь Старого города и освободили от боевиков район мечети Аль-Нури.

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Тэги: США, ИРАК, МОСУЛ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]